تعيين “لي تشيانغ” المقرب من الرئيس الصيني رئيسا للحكومة

بكين 11 مارس 2023 م (وال) ـ عُيّن لي تشيانغ رئيسا للحكومة الصينية اليوم السبت وهو من الشخصيات الموثوقة الأكثر قربا من الرئيس شي جينبينغ.

وتشيانغ (63 عاما) هو المسؤول السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي وقد تضررت صورته إلى حد ما في الربيع أثناء الحَجْر الفوضوي في مدينته، وفق وكالة فرانس برس.

من جانبها قالت وكالة “شينخوا” الرسمية الصينية أن (“لي تشيانغ تعهد ، أثنا قسمه اليمين” بالولاء للدستور) .

وأضافت الوكالة أنه قد جرى اليوم أيضا (خلال الجلسة وانتخاب ، “يينغ يونغ”، نائبا عاما للنيابة الشعبية العليا ، التشريعية الوطنية الصينية، كما انتخب “تشانغ جيون” رئيسا لمحكمة الشعب العليا في الصين) .(وال)

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