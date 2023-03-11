الدوري الممتاز – التعادل السلبي يسود ديربي بنغازي .

بنغازي 11 مارس 2023 م (وال)- ساد التعادل السلبي نتيجة لقاء ديربي بنغازي بين فريقي النصر والأهلي بنغازي، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 13 لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المقابلة التي جرت –الخميس – وتوسطها الحكم ” خليل سنان” دخلها الفريقان بطموح الانتصار ولا غير ذلك ، خاصة أن الأهلي متصدر المجموعة الأولى برصيد ( 23 ) نقطة الطامح للابتعاد أكثر عن وصيف المجموعة ومطاردة النصر صاحب الـ( 21 ) نقطة.

الشوط الأول من اللقاء ظهر فيه الأهلي أكثر سيطرة واستحواذاً على مجريات اللعب، فكان هو الأكثر خطورة وتهديداً على خطوط النصر الثلاثة، فيما كان النصر بالنصف الأول منظماً تكتيكياً، خاصة على مستوى الدفاع.

في الشوط الثاني من المباراة ، تعدلت أمور النصر كثيراً ، لاسيما أن الفريق ظهر مهاجماً ، وعند الدقيقة الـ(47 ) كاد محترف النصر الصربي “سينيشيا ” تسجيل أول أهداف اللقاء، لكن كورته التي لعبها بين علي يوسف و الصريط مرت بمحاذاة القائم الأيمن للحارس مراد الوحيشي.

وتحولت في الدقيقة الـ 57 تصويبة لاعب الأهلي التونسي شهاب الجبال فوق خشبات الحارس جواد رزق، في حين ظهر جواد رزق مجدداً ليبعد الكرة الحرة المباشرة التي نفذها الجزائري زكريا المنصوري بعيداً عن مرماه، وذلك في الدقيقة الـ 66.

أخطر كورات اللقاء تهديداً كانت للنصر، عندما أنقذ الحارس مراد الوحيشي فريقه من هدف محقق للنصر ، مبعداً رأسية المدافع الأيسر حسام العباني إلى ركنية، وذلك عند مطلع الدقيقة الـ 72.

وبهذا التعادل العادل حافظ الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ( 24 ) نقطة، فيما أصبح النصر وصيفه برصيد الـ 22 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء شهد ( 9 ) ركنيات و ( 3 ) إنذارات، حيث تحصل النصر طيلة الـ 90 دقيقة على ( 5 ) ركنيات، فيما تحصل منافسة الأهلي طيلة اللقاء على ( 4 ) ركنيات، في المقابلة أشهر حكم اللقاء خليل سنان ثلاثة كروت صفراء منها اثنان للنصر كانت من نصيب الجزائري عادل جرار في الدقيقة الـ 38 ، والبديل فايز الشيخي في الدقيقة الـ 90+3 ، وواحدة للأهلي نالها محمد الترهوني في الدقيقة الـ 45.

(وال)