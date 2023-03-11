النويري يشارك في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي 

المنامة 11مارس 2023 (وال) _شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد “فوزي النويري” في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، الذي انعقد بالعاصمة البحرينية المنامة.

هذا وعقد الاجتماع أمس الجمعة على هامش أعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي، للتباحث والتشاور حول البنود المُدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد و الدورة (211 ) للمجلس الحاكم.

ونوقش خلال الاجتماع بنود جدول أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، الذي تم فيه تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بُنود طارئة على جدول الجمعية العامة و المجلس الحاكم.

كما تم الاستماع لممثل المجموعة الجيوسياسية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي حول أعمال المجموعة.

وشهد الاجتماع الاتفاق على مُرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة و الفرعية للاتحاد البرلماني الدولي.

الجدير بالذكر بأن مشاركة النائب الأول لرئيس مجلس النواب في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، تأتي في إطار التنسيق والتشاور وتبادل الآراء للمجموعة قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي، اليوم السبت في العاصمة البحرينية المنامة. (وال _ المنامة)

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