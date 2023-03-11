وال| ليبيا تشارك في المؤتمر الدولي الثاني حول ” طيف التوحد مابعد البلوغ ” بالجمهورية التونسية

تونس 11 مارس 2023 (وال) ـ افتتح مساء أمس الجمعة بولاية سوسة بالجمهورية التونسية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت شعار( ماذا عن الأشخاص ذوي طيف التوحد ما بعد 18 عاما ) .

و كان ذلك بمشاركة أربع عشرة دولة من مختلف الأقطار ( فلسطين ، العراق ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، فرنسا ، الأردن ، الكويت ، مصر ، الولايات المتحدة ، باكستان ، الهند ، عمان ) .

ويهدف هذا اللقاء العلمي ـ الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة ـ إلى تبادل الخبرات و الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة و الصديقة، و رفع الكفاءة لذوي الاختصاص و العاملين لدى مختلف القطاعات الحكومية و الخاصة المعنية بأنواع اضطرابات التوحد المختلفة .

و تأتي مشاركة الوفد الليبي، المكون من منظمات المجتمع المدني و البالغ عدده 67 عضوا من مختلف أرجاء البلاد، و الذي يضم أكاديمين و مختصين في علوم الاجتماع و النفس و التأهيل و التربية ، في عرض التجربة الليبية لشباب طيف التوحد و كيفية تأهيلهم من خلال معاهد حرفية مختصة و خطط دمجهم داخل سوق العمل المحلي .

كما كرمت اللجنة المنظمة رئيس الوفد الليبي “محمد السليني الفيتوري” بمنحه شهادة سفير النوايا الحسنة للعمل الإنساني ومنح شهادة الدكتوراه الفخرية للمحاضرين الليبين في هذا اللقاء العلمي .

وجاءت المشاركات البحثية خلال الجلسات العلمية، ضمن إطار التأهيل الاجتماعي و الرياضي، بالإضافة إلى إعادة التأهيل و الدمج في المجتمع، و أيضا حقوق ذوي اضطرابات طيف التوحد بعد البلوغ ،و مسؤولية الأسرة كشريك فاعل في انخراط ابنهم المجتمعي.

الجدير بالذكر، أن هذا المؤتمر الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية، و تنظمه الجمعية العالمية الحقوقية لأحباء نيلسون مانديلا و رموز السلام في العالم، يمتد في الفترة من 10 و حتى 12مارس الجاري للعام الحالي 2023.( وال ـ تونس) هـ ش

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