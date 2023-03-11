تعيين "لي تشيانغ" المقرب من الرئيس الصيني رئيسا للحكومة .

بكين 11 مارس 2023 م (وال) ـــ تم اليوم السب ، في اجتماعات الدورة الجارية للهيئة التشريعية الوطنية الصينية ، تعيين المسئول السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي ـ ثاني أكبر المدن الصينية ـ “لي تشيانغ” البالغ من العمر 63 عاما ، رئيسا للحكومة الصينية .

وذكرت وكالات الأنباء ان تشيانغ يوصف بأنه من الشخصيات الموثوقة الأكثر قرباً من الرئيس “شي جين بينغ” ، الذي اختير للمرة الثالثة زعيما للصين .

من جانبها قالت وكالة “شينخوا” الرسمية الصينية أن (“لي تشيانغ تعهد ، أثنا قسمه اليمين” بالولاء للدستور) .

وأضافت الوكالة أنه قد جرى اليوم أيضا (خلال الجلسة وانتخاب ، “يينغ يونغ”، نائبا عاما للنيابة الشعبية العليا ، التشريعية الوطنية الصينية، كما انتخب “تشانغ جيون” رئيسا لمحكمة الشعب العليا في الصين) .

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