المركز الوطني للارصاد: الطقس مستقر نسبيا على مناطق غرب ليبيا والجنوب الشرقي ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها مابين (18-26)مْ .

طرابلس 11 مارس 2023 (وال)-حسب النشرة الصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية اليوم سيكون الطقس اليوم مستقر نسبيا على مناطق غرب ليبيا والجنوب الشرقي حيت تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال مابين (18-26)مْ ،وعلى مناطق الوسط والجنوب مابين (27-32)مْ, مع ظهور بعض السحب العابرة على المناطق الغربية.

من المتوقع أن تتكاثر السحب بداية من اليوم علي مناطق الشمال الشرقي خاصة الساحلية مع هبوب رياح غربية فشمالية غربية نشطة نسبيا واحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة علي مناطق الجبل الأخضر .

وتسجل درجات الحرارة انخفاض على اغلب مناطق يوم الاثنين القادم وتكون ملحوظة خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

وال..