باتيلي : الفريق رفيع المستوى المخول بتنفيذ المبادرة الأممية لا يحمل حلا من الخارج

طرابلس 11 مارس 2023 (وال)- قال المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إن عمل الفريق رفيع المستوى المخول بتنفيذ المبادرة الأممية لا يحمل حلا من الخارج وإنه لا يهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية وإن كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب المبادرة عبر حوار ليبي – ليبي.

وأضاف – في مؤتمر صحفي عقده بمقر البعثة بطرابلس ” أن البعثة لن تختار الأطراف التي يضمها الفريق رفيع المستوى وإن الأطراف والدوائر المعنية بالموضوعات المختلفة والقضايا السياسية والأمنية ستتم بين الجهات الليبية، داعيًا جميع الأطراف في ليبيا إلى اغتنام هذه الفرصة الأطراف الإقليمية والدولية إلى دعم الليبيين.

وكان باتيلي قد تلى نص المبادرة في إحاطتة أمام مجلس الأمن الدولي بالقول “قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، وأعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب، وبالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة ستمنح منصة للدفع قُدمًا بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين”. (وال)

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