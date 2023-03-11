المنفي يُدد دعمه لـ باتيلي ويثمّن جهوده لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023

طرابلس 11 مارس 2023 (وال)- أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعمه الكامل والمستمر للمبعوث الأممي عبد الله باتلي، مثمنًا جهوده لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام الجاري، مؤكدًا عزمه تطبيق كامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن بما يضمن سيادة واستقرار ليبيا.

وقال المنفي – في تغريده عبر حسابه على تويتر- “نجدد دعمنا الكامل والمستمر للسيد باتيلي منذ ترشيحه لمهمته الصعبة في ليبيا، ونثمّن جهوده الصادقة لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023 بملكية ليبية”.

وأكد المنفي – في تغريدة أخرى – عزمه على “تطبيق كامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن، بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة”.

وأضاف المنفي – في تغريده ثالثة – أنه مستمر في التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد. (وال)

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