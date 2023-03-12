باتيلي : الفريق رفيع المستوى المخول بتنفيذ المبادرة الأممية لا يحمل حلا من الخارج .

طرابلس 11 مارس 2023 (وال)- قال المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا ” عبدالله باتيلي ” إن عمل الفريق رفيع المستوى المخول بتنفيذ المبادرة الأممية لا يحمل حلا من الخارج وانه لا يهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية وان كل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب المبادرة .عبر حوار ليبي- ليبي .

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمقر البعثة بطرابلس ” أن البعثة لن تختار الأطراف التي يضمها الفريق رفيع المستوى وان الأطراف والدوائر المعنية بالموضوعات المختلفة والقضايا السياسية والأمنية ستتم بين الجهات الليبية ،داعيا جميع الاطراف في ليبيا الى اغتنام هذه الفرصة الأطراف الإقليمية والدولية الى دعم الليبيين .

وكان باتيلي قد تلى نص المبادرة في إحاطتة أمام مجلس الأمن الدولي بالقول ” قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023 ، وأعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا ، وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب. وبالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين “.

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