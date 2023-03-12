الدبيبة يؤكد دعمه لجهود باتيلي ويناشد الليبيين بإنهاء المراحل الانتقالية.

طرابلس 11 مارس 2023 م (وال)- أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت عن دعمه مجددا لجهود المبعوث الدولي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وقال الدبيبة عبر حسابه على فيسبوك، بعد دقائق من مؤتمر صحفي للمبعوث الدولي“اليوم نجدد دعمنا لجهود باتيلي، ونشيد باستجابة الأمم المتحدة لطلبنا رفع مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات.

وناشد رئيس الحكومة الليبيين التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة.

وأضاف الدبيبة أن تعبير المجتمع الدولي اليوم عن خيبة أمله من جدية الجهات التشريعية في الانتخابات، عبر وصف المبعوث الأممي لمماطلتهم “بأنهم اتفقوا على ألا يتفقوا”، يتسق مع موقفنا منذ البداية بأن “مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه” .