الدبيبة يؤكد على ضرورة دعم القطاع الخاص للرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني.

طرابلس 11 مارس 2023 (وال)- أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة دعم القطاع الخاص بكافة مستوياته للمساهمة في الرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني ودعمه.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة في أعمال الملتقى الأول لرجال الأعمال والصناع الليبي الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع بلدية زليتن.

وحضر أعمال الملتقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزراء الاقتصاد والتجارة، والصناعة والمعادن، والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة وعدد من الوكلاء ولفيف من رجال الاعمال والصناع من مختلف المدن الليبية .

وشدد رئيس الحكومة على أهمية الالتزام بقرارات الحكومة المتعلقة بتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان، وعدم المضاربة بالأسعار والتضييق على الليبيين، مؤكدا عدم السماح بهذا الأمر.

وقال الدبيبة إن كل من لديه رخصه استيراد سنسهل له الحصول على النقد الأجنبي حتى لو كان من صغار المستوردين,لافتا إلى أن الوضع الآن في ليبيا جيد جدا بالنسبه للدول المحيطه بنا ,مشيرا إلى أن اجتماع زليتن مؤشر قوي على تعافي الحالة الاقتصادية في ليبيا .

وأضاف رئيس الحكومة أنه

على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على معظم العالم لكنها لم تؤثر على ليبيا ولم تختف أي سلعة من الأسواق الليبية

من جانبه أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي في كلمته بالملتقى، جاهزية المركزي للتعاون مع الحكومة لدعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات لإنجاح عمله مع ضرورة مراعاة بعض القيود الدولية التي تعيشها بلادنا، لضمان الاستقرار والديمومة لعدد من البرامج الداعمة للقطاع الخاص. وناقش الملتقى أيضا عددا من الملفات التي تساعد في تنظيم القطاع الخاص للقيام بدروه في ليبيا، باعتباره الرافد الأساسي للقطاع العام.