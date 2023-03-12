نقص شديد أكياس الدم ومشغلات المعامل وجهاز الإمداد الطبي يناشد وزارة الصحة التدخل لتوفيرها.

طرابلس 11 مارس 2023م (وال)- طالب مدير جهاز الإمداد الطبي ” عبد العزيز الشمام ” وزارة الصحة بسرعة إيجاد حل سريع لمشكلة عدم توفر أكياس الدم ومشغلات المعامل التي أدت إلى إقفال مصرف الدم طرابلس.

وقال ” الشمام ” في تصريحات صحفية إنه تلقى خطابا منذ عشرين يوما من مصرف الدم بمركز غسيل الكلى الشط بشأن نقص أكياس الدم”

وأشار إلى أن هناك شحنة من المشغلات وأكياس الدم ستصل غدا الأحد إلى طرابلس، لكنها تحتاج من 3 أيام إلى أسبوع للإفراج الصحي عنها ، مؤكدا بأن هذه الشحنة التي تقدر بــ5000 كيس لا تكفي لسد الاحتياجات والعجز الحاصل.

وكان مصرف الدم المركزي في طرابلس قد اعلن عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك عدم قدرته استقبال طلبيات الدم نظرا لعدم وجود أكياس الدم و مشغلات المعامل بمصرف الدم ، برغم محاولاتنا المتكررة بمخاطبة الجهات التي يقع عليها التزام قانوني بتوفيرها .

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