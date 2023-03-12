سفيرة بريطانيا لدى ليبيا : نجاح الانتخابات في ليبيا يحتاج لإجماع سياسي واجتماعي أوسع على القضايا الرئيسية.

طرابلس 11 مارس 2023م (وال)- حثت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، كارولين هورلاند، اليوم السبت، القادة الليبيين على التعامل مع المبعوث الخاص بطريقة بناءة ، مؤكدة أن بريطانيا تدعم جهود المبعوث الأممي بالكامل.

وقالت ” هورلاند” في تغريدة نشرتها السفارة عبر حسابها بموقع تويتر إن نجاح الانتخابات في ليبيا يحتاج لإجماع سياسي واجتماعي أوسع على القضايا الرئيسية، بالإضافة الى إنجاز كافة القوانين.

وجددت السفيرة، دعمها ودعم بلادها الكمال لمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بشأن الانتخابات.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي قد عرض اليوم السبت، مبادرته الرامية لإجراء الانتخابات هذا العام، والتي سبق وأن عرضها يوم 27 فبراير الماضي أمام مجلس الأمن الدولي.

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