الشارقة 12 مارس 2023 (وال )صدر حديثًا عن “مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر” كتاب “ربيع الفرجة: سيميولوجيا المشهد الاحتجاجي في اليمن، 2011 – 2012” من تأليف الباحثة اليمنية أروى عثمان.

ومما جاء في تقديمه: يتّخذ هذا الكتاب من الصورة مسارًا للتعرّف إلى بعض ما كان يمور في ساحات التغيير في اليمن، في محاولة لوضع اليد على مكوّنات المشهد الفرجوي خلال عامَي 2011 و2012، كما يعتمد على مفهوم “الدراسات البصرية” في سياق قراءة الأدوار الحاسمة التي لعبتها الصورة الفوتوغرافية في تشكيل “موتيفات” الساحة، وذلك بغاية استخلاص الدلالة والمعنى وفقًا لمقاربة تستلهم من أفكار المفكر الفرنسي رولان بارت.(وال ـ الشارقة) ح م

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