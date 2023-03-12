الاستشعار عن بعد: زمن الاقتران (المحاق) فلكيا لشهر رمضان المبارك سيكون بتاريخ 21 مارس الجاري 

طرابلس 12 مارس 2023 (وال) – قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن زمن الاقتران (المحاق) فلكيا لشهر رمضان للسنة الهجرية 1444 هـ ، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس الجاري ، على تمام الساعة 23 : 19 (السابعة وثلاث وعشرون دقيقة ليلا) بتوقيت ليبيا المحلي وتعرف بالبداية الفلكية لهذا الشهر .

وأوضح المركز في تقريره العلمي حول حساب بداية شهر رمضان المبارك للسنة الهجرية 1444 (2023 م)، أن البداية الفلكية (حسب الاقتران) ستكون واحدة في كافة دول العالم حسب التوقيت العالمي، وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموقع الجغرافي .

وأضاف المركز في تقريره أن ظروف رؤية هلال الشهر، سيكون زمن وزوايا اتجاه غروب كل من الشمس والقمر وزمن المكث والعمر وقوس الرؤية وقوس النور، والارتفاع عن الأفق للقمـر عنـد غروب الشمس ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 21-22 مارس الجاري، في بعض المدن الليبية وبعض دول العالم التـي تشترك مع ليبيا في جزء من الليل كل حسب توقيتها المحلي. (وال _ طرابلس)

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