وفيات زلزال تركيا ترتفع إلى 47 ألفًا و975 شخصا.

أنقرة 12 مارس 2023 م ( وال ) – ارتفعت حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال في تركيا إلى 47 ألفًا و975 شخصًا بينهم 6 آلاف و278 أجنبيًا حتى مساء أمس السبت، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

وأشارت “آفاد” في بيان صحفي إلى استمرار أعمال إزالة الأنقاض ونصب الخيام وبناء المنازل سابقة التجهيز والدائمة للمتضررين في مناطق الزلزال.

وفي 6 فبراير الماضي ضرب زلزالان مدمران جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف وإحداث دمار هائل في البلدين.

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