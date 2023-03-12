انطلاق فعاليات المعرض التاريخي الأول لمسيرة المعلم الليبي .

تاجوراء 12 مارس 2023 ( وال ) – انطلقت بتاجوراء أمس السبت فعاليات “المعرض التاريخي الأول لمسيرة المعلم الليبي” منذ 50 عام مضت تحت شعار “معلموا ليبيا تاريخ حافل بالعطاء والمواقف الوطنية”.

وينظم المعرض الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام ، جمعية التربويين الليبيين للتدريب والتطوير والاستشارات التربوية بإشراف وتنسيق مدير مكتب النشاط بالجمعية الأستاذة “سهام حسن” وباستضافة من معهد جميلة الأزمرلي.

ويهدف المعرض إلى التعريف بتاريخ ومقتنيات المعلم الليبي خلال خمسين عاما مضت بالإضافة للعديد من المذكرات والسجلات وكراسات تحضير الدروس وكراسات الطلبة ومقتنيات منذ تاريخ فترة الحكم العثماني والمملكة الليبية.

وحضر انطلاق المسابقة رئيس جمعية التربويين الليبيين على مستوى ليبيا الدكتور “عبد الفتاح الفاضلي”، ومدير مكتب التعليم الأساسي الأستاذ “عبدالناصر عكريم”، و رئيس قسم الإعلام والاتصال الأستاذ “حاتم زاوية”، بالاضافة إلى نخبة من معلمي الرعيل الأول ومديري المدارس والمعلمين والمهتمين بالتعليم من بلدية تاجوراء و بلديات طرابلس الكبرى.

