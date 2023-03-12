ليبيا نيوز

 باثيلي يبحث مع بوشناف في بنغازي آليات الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 12 مارس 2023 (وال) -استقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد عبدالله باثيلي في مقر البعثة بمدينة بنغازي مساء اليوم الأحد المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي وذلك لبحث عديد الملفات الهامة على رأسها الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

واتفق الطرفان على ضرورة المضي قدما في العمل على تقريب وجهات النظر لضمان نجاح هذه الانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة في ليبيا على مدى السنوات الاثنتي عشر الماضية (وال – بنغازي) إ م

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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