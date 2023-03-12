الدوري الممتاز.. الاتحاد يواصل زعامته للمجموعة الثانية بتفوقه على المدينة.

طرابلس 12 مارس 2023 م (وال) – قلب فريق الاتحاد تأخره أمام المدينة من هدف إلى هدفان، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما- الجمعة- ضمن منافسات الجولة الـ 13 لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية الملعب البلدي أبوسليم .

ونجح المدينة في هذه المواجهة التي توسطها الحكم – السنوسي الحبيب – من التقدم على صعيد النتيجة، عندما أعطى لاعبه عبد السلام أبوكراع الأفضلية والأسبقية برأسية، مستفيداً من الخطأ الفادح الذي وقع فيه فرج كوبا في كيفية إرجاع الكرة إلى حارسه معاد اللافي، وذلك في الدقيقة الـ 67

بعد هدف أبوكراع، تقدم الاتحاد أكثر نحو مرمى الحارس ناصر محمد، باحثاً عن تعديل الأوتار، وعند مطلع الدقيقة الـ 78 أنسل محترف الاتحاد المغربي عبد الغفور المهيري بين قلبي دفاع المدينة، ليتمكن بدوره وفي أول لمس للكرة من وضعها فوق الحارس ناصر محمد، معلناً عن تعديل النتيجة .

الدقائق المتبقية من اللقاء، لم تشهد خطورة كبرى، عدا تصويبة البديل مؤيد القريتلي والتي أبعدها الحارس معاذ اللافي إلى ركينة، وذلك في الدقيقة الـ 81 ، في حين مرت في الدقيقة الـ 87 تسديدة مدافع الاتحاد ناجي دراه زاحفة بمحاذاة القائم الأيمن للحارس ناصر محمد، وحملت الدقيقة الـ 88 هدف الاتحاد الثاني، وذلك برأسية من مهاجمه معاذ عيسى

بعدها حاول المدينة الذي رمى بكل أوراقه، وعند الدقيقة الـ 90+4 أنقذ معاد اللافي فريقه من هدف محقق، متصدياً ببراعة لكرة اللاعب مؤيد القريتلي داخل الست ياردات

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وواصل الاتحاد بهذا الفوز تزعمه لفرق المجموعة الثانية برصيد ( 27 ) نقطة، في حين تجمد رصيد المدينة صاحب المرتبة السابعة مؤقتاً عند النقطة الـ 8.

(وال )