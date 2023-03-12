رئيس ديوان مجلس النواب يُشارك في اجتماع جمعية الأُمناء العامين للبرلمانات الوطنية بالبحرين

المنامة 12 مارس 2023 (وال)- شارك رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل الأحد، في اجتماع جمعية الأُمناء العامين للبرلمانات الوطنية الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن الاجتماع شهد مداخلات لعدد من الأمناء العامين للبرلمانات المشاركة، تمحورت حول تحسين العمليات الإدارية في مجالس النواب ومشاركة المواطنين في عمل البرلمان، بالإضافة لعرض آخر التطورات في الاتحاد البرلماني الدولي.

والجدير بالذكر، أن اجتماعات جمعية الأمناء العامين تستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري. (وال) إ م

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