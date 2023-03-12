المنقوش تلتقي سفير إيران لدى ليبيا

طرابلس 12 مارس 2023 (وال)- ألتقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الأحد، سفير إيران لدى ليبيا محمد رضا.

وأفادت وزارة الخارجية عبر صفحتها على فيسبوك؛ بأن اللقاء تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة تفعيل لجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وبدء الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية ومباشرة مهام عملها من طرابلس.

كما تطرّق اللقاء إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث جددت الوزيرة ترحيب ليبيا بعودة العلاقات السعودية الإيرانية وثمنت هذه الخطوة الإيجابية، لما له من فائدة وأهمية للاستقرار في المنطقة. (وال)

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