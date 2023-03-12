اختتام البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل ببلديات درج وسيناون وأوال .

درج 12 مارس 2023م(وال)- اختتم صندوق تنمية الموارد البشرية بوزاره العمل والتأهيل، أمس السبت، البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين عن العمل ببلديات درج وسيناون وأوال .

وحسب وزارة العمل عبر صفحتها على فيسبوك فقد استهدف البرنامج تدريب 138 باحثا عن العمل مسجلين في منظومة الباحثين ، في عدة مجالات من بينها صناعة الحلويات، وصيانة الهواتف ، ومبادئ الحاسوب، والطباعة، والإدارة الالكترونية، .

وأضافت الوزارة أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد ، باستهداف الباحثين عن العمل بالمناطق النائية، ضمن خطط الصندوق لدعم البرامج التدريبية في تلك المناطق.