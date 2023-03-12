ليبيا نيوز

اختتام البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل ببلديات درج وسيناون وأوال .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 درج 12 مارس 2023م(وال)- اختتم صندوق تنمية الموارد البشرية بوزاره العمل والتأهيل، أمس السبت، البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين عن العمل   ببلديات درج وسيناون وأوال . 

وحسب وزارة العمل عبر صفحتها على فيسبوك فقد استهدف البرنامج تدريب 138 باحثا عن العمل مسجلين في منظومة الباحثين ، في عدة مجالات من بينها صناعة الحلويات،  وصيانة الهواتف ، ومبادئ الحاسوب، والطباعة، والإدارة الالكترونية، .

وأضافت الوزارة أن  هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد ، باستهداف الباحثين عن العمل بالمناطق النائية، ضمن خطط الصندوق لدعم البرامج التدريبية في تلك المناطق. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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