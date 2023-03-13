مخازن جهاز الامداد الطبي طرابلس تستلم شحنة من اكياس الدم.

طرابلس 12 مارس 2023م (وال)- استلمت مخازن جهاز الامداد الطبي ظهر اليوم الاحد شحنة من اكياس الدم، الموردة من شركة ( fresenius kapi ) الألمانية.
وقامت لجنة الفحص والاستلام بمطابقة إجراءات التوريد وتسليمها للمختصين بالمخزن بحضور رئيس وأعضاء اللجنة بحسب ما نشره جهاز الامداد الطبي عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك”.
ويأتي توريد الشحنة العاجلة لسد العجز الذي سجلته مصارف الدم خلال اليومين الماضيين.
وكان مدير جهاز الإمداد الطبي الدكتور ” عبد العزيز الشمام ” قد طالب اليومين الماضيين وزارة الصحة بسرعة إيجاد حل سريع لمشكلة عدم توفر أكياس الدم ومشغلات المعامل التي أدت إلى إقفال مصرف الدم طرابلس.
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