ليبيا نيوز

مخازن جهاز الامداد الطبي طرابلس تستلم شحنة من اكياس الدم.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 12 مارس 2023م (وال)- استلمت مخازن جهاز الامداد الطبي ظهر اليوم الاحد شحنة من اكياس الدم، الموردة من شركة  ( fresenius kapi ) الألمانية. 

وقامت لجنة الفحص والاستلام بمطابقة إجراءات التوريد وتسليمها للمختصين بالمخزن بحضور رئيس وأعضاء اللجنة بحسب ما نشره جهاز الامداد الطبي عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك”.

ويأتي توريد الشحنة العاجلة لسد العجز الذي سجلته مصارف الدم خلال اليومين الماضيين.

وكان مدير جهاز الإمداد الطبي الدكتور ” عبد العزيز الشمام ” قد طالب اليومين الماضيين وزارة الصحة بسرعة إيجاد حل سريع لمشكلة عدم توفر أكياس الدم ومشغلات المعامل التي أدت إلى إقفال مصرف الدم طرابلس.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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