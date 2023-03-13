النائب الثاني لرئيس البرلمان يشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة.

بنغازي 12 مارس 2023م (وال) – شارك النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” عبدالهادي الصغير ” في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي الذي عُقد اليوم ضمن أعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة .

وبحسب ما صرح به المتحدث باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” فان الاجتماع أقر جدول الأعمال الذي تضمن الموافقة على المحاضر الموجزة التي عقدتها اللجنة في الدورة السابقة، كما تم عرض مشروع القرار والمذكرة التفسيرية التي أعدها المشاركون الخاصة بالهجمات الإلكترونية و المخاطر الجديدة على الأمن العالمي.

وأبدى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خلال الاجتماع عدد من الملاحظات على مشروع القرار، منوها على إصدار مجلس النواب الليبي للقانون رقم 5 لسنة 2022.م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وشهد الاجتماع مناقشة الأعمال التحضيرية للجمعيات العامة المقبلة، كما تم خلال الاجتماع انتخاب مكتب لجنة السلم والأمن الدوليين.

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