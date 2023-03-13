نورلاند : مشاورات قيِّمة مع الجزائر حول دعم جيران ليبيا للعملية السياسية

طرابلس 13 مارس 2023 م ( وال ) – وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ” ريتشارد نورلاند ” مشاوراته التي إجراها مع الجزائر حول كيفية دعم دول الجوار للعملية السياسية في ليبيا بالمشاورات القيمة للغاية .

وقال” نورلاند” حسب منشور نشرته السفارة الأميركية في الجزائر عبر حسابها على ” تويتر” ناقشت الأحد مع المسؤولين الجزائريين رؤية المبعوث الاممي في ليبيا ” عبدالله باتيلي” حول عملية تشمل الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية الرئيسية والمجتمع المدني والتي تعتمد على التقدُّم المحرز في المفاوضات حتى الآن .

وأكد المبعوث الامريكي الحاجة لتحفيز جديد لتنظيم الانتخابات ، وإيجاد حل سياسي دائم في ليبيا ، معربا عن تطلُّعه لاستمرار المشاورات مع الجزائر بشأن الوضع في ليبيا.

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