حفتر وباثيلي يُؤكدان أهمية دعم جهود مجلسي النواب والدولة لاستكمال القاعدة الدستورية

بنغازي 13 مارس 2023 (وال)- التقى القائد العام لقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر اليوم الإثنين، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة، إن المبعوث الأممي أطلع حفتر على الخطة الأممية لبعثة الأمم المتحدة في المرحلة القادمة والتي ستقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف المكتب، أن الجانبان أكدا خلال الاجتماع أهمية دعم جهود مجلس النواب والدولة لاستكمال القاعدة الدستورية.

ويزور المبعوث الأممي عبد الله باثيلي بنغازي ضمن المشاورات التي يجريها مع مختلف الأطراف السياسية، لتنفيذ مبادرته التي عرضها أمام مجلس الأمن بشأن آلية إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية 2023. (وال)

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