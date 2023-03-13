باشاغا يُرحّب بمبادرة باثيلي لتنظيم الانتخابات ويُشدد على الملكية الليبية لحل الأزمة الراهنة

بنغازي 13 مارس 2023 (وال)- رحّب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الإثنين، بمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باثيلي باتيلي القائمة على كسر الجمود السياسي وتنظيم الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باشاغا وباثيلي الإثنين في بنغازي، ضمن المشاورات التي يُجريها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف السياسية الليبية، بشأن مبادرته لإجراء الانتخابات قبل نهاية 2023 وآليات تنفيذها بالاتفاق مع مختلف الأطراف.

وقال باشاغا – في تغريدات على حسابه في تويتر عقب اللقاء – “شددت على الملكية الليبية لحل الأزمة الراهنة وبذل المزيد من الجهود لزيادة التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإنجار القوانين الانتخابية في أقرب الآجال”.

وأضاف: “أكدت خلال لقائي المبعوث الأممي عبدالله باثيلي في بنغازي، على شرعية الحكومة الليبية وجاهزيتها الكاملة لمساندة مساعي البعثة الأممية في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي وجعل عام 2023 عام الانتخابات”. (وال)

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