ليبيا نيوز

تركيا : وفاة ( 48 ) ألفا و ( 448 ) شخصا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

             

انقرة 13 مارس 2023م ( وال )- أعلن وزير الداخلية التركي ” سليمان صويلو ” اليوم  الاثنين ، تسجيل وفاة ( 48 ) ألفا و ( 448 ) شخصا جراء كارثة الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد، بينهم ( 6 ) آلاف و (660 ) أجنبيا جلهم من السوريين  .

    وقال ” صويلو ” بلغ عدد غير المسجلين حاليًا في دائرة النفوس (من الضحايا)، الذين تتواصل عملية تحديد هويتهم لدى الطب الشرعي ( 1615 ) شخصًا ، بينهم أجانب أيضًا”.

   وكان زلزالان عنيفان ضرب في 6 فبراير  الماضي ،  تركيا وشمالي سوريا بلغت قوتهما ( 7.7 و7.6 ) درجات ، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة ، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.

  …( وال )..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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