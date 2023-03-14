النيابة العامة تأمر بحبس ثلاثة موظفين في فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري- بنغازي بتهم فساد .

طرابلس 13 مارس 2023 م (وال) – أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي لثلاثة موظفين في فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري- بنغازي بتهم فساد.

وذكر مكتب النائب العام في منشور على صفحته الرسمية اليوم الاثنين أن وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام – بنغازي، أنجز جزءًا من إجراءات التحقيق المتعلقة بواقعات الاستيلاء على الدعم الحكومي المخصص للإيفاء ببدل الإيجار.

وأوضح المكتب أن التحقيقات أظهرت سوء سلوك مدير فرع المصرف واثنين من المسهمين معه بتعمدهم إظهار المركز المالي للمصرف على غير حقيقته، وحمل المستفيدين على قبول مبلغ (6) آلاف دينار من أصل مبلغ (12) ألف دينار مخصصة لهم وتحرير، ما يفيد التسلم فكان لهم ما راموا ، والتصرف في مبلغ مليون وتسعمائة ألف دينار بالمخالفة لنواهي القانون، وذلك من خلال إدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصرف، ووضع أوراق رسمية نسبت زوراً إلى بعض المستفيدين، وتقديم رشى لأحد موظفي مصرف الجمهورية لتسهيل سحب المبالغ المالية المستولى عليها .

وأشار المكتب إلى أن المحقق بعد انتهائه من استجواب المتهمين الثلاثة، أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

(وال )