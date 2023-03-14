مديرية أمن مصراتة تبحث الخطة الأمنية خلال شهر رمضان المبارك.

مصراتة 13 مارس 2023 م (وال) – بحث مدير أمن مصراتة لواء ” على الضراط ” مع رؤساء المراكز والاقسام والنقاط بالمديرية تفعيل الخطة الأمنية المتعلقة بتأمين بلدية مصراتة وشوارعها الرئيسية والفرعية خلال شهر رمضان المبارك والمجاهرة بالأمن ومنع حدوث اي خروقات أمنية قد تهدد امن وسلامة المواطن.

شدد مدير الأمن خلال اللقاء على ضـرورة التحلي بالضبط والربط والالتزام وحسن التعامل مع المواطنين والرفع الحس الأمني لمنتسبي المديرية، كما تم توزيع المهام والواجبات، للحفاظ على سلامة المواطن والممتلكات الخاصة والعامة.

(وال )