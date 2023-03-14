الشركة الليبية للأسمدة بالبريقة تعتذر عن حادثة تسرب أمونيا في البحر

البريقة 13 مارس 2023 (وال) – قدمت إدارة الشركة الليبية للأسمدة “لايفكو”، اليوم الإثنين، اعتذارا عن حادثة تسرب كميات من الأمونيا في البحر التي وقعت صباح أمس الأحد.

وكشف المدير التنفيذي المكلف للشركة ومدير مصنع الأمونيا عبد الكريم نصر في بيان، ملابسات الحادثة، موضحا أنه حدث خلل فني في إحدى وحدات تصنيع الأمونيا أدى إلى زيادة كمية الأمونيا في خزان التبخير، فجرى دفعها إلى البحر للتخلص منها وتبخيرها في مكان أوسع.

وأضاف نصر، أن الفرق الفنية عالجت العطل خلال نصف ساعة من وقوع التسرب، مطمئنا أهالي البريقة وضواحيها بأن مسؤولي المصانع لدى الشركة ذوو خبرة وكفاءة ولن يرضوا بتلويث البيئة.

وأكد المدير التنفيذي للشركة أن الكمية المتسربة قليلة الضرر لأن مادة الأمونيا تكون خطورتها بالتعرض لها مباشرة.

وأشار إلى أن سبب التأخير في إصدار بيان يوضح تفاصيل الواقعة، هو الانشغال في عزل وحدة تصنيع الأمونيا لإصلاح الخلل، حيث يجب أن تؤمَّن بشكل تام لتفادي أي تسربات.

يذكر أن الشركة الليبية للأسمدة LIFECO هي شركة وطنية مملوكة مشاركةً ما بين المؤسسة الوطنية للنفط NOC والمؤسسة الليبية للاستثمار LIA.

ويقع مقر الشركة وإدارتها الرئيسية بالمجمع الصناعي في منطقة البريقة، على بعد يقارب الـ 800 كيلومتر من العاصمة طرابلس و 210 كيلومتر غرباً من مدينة بنغازي

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