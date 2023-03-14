بوشناف لـ باتيلي: سنعمل معا على تجاوز كل العقبات.

بنغازي 13 مارس 2023م (وال) ـ التقى مستشار الأمن القومي المستشار “إبراهيم بوشناف” أمس الاحد مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المبعوث الخاص “عبدالله باتيلي” وذلك بمقر البعثة بمدينة بنغازي بحضور مدير الإدارة السياسية بمجلس الأمن القومي، “فيصل بوالرايقة”.

وقال “بوشناف” عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” اليوم الاثنين إنه طرح خلال اللقاء وجهة نظر مجلس الأمن القومي في مجريات الأمور في ليبيا وعلى وجه الخصوص مبادرته الرامية إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح “بوشناف” أن اللقاء خلص إلى أن الانتخابات واحترام رغبة الشعب الليبي هي الخيار الأمثل لحل الأزمة الليبية، مضيفا “سنعمل معا على تجاوز كل العقبات”.

وأكد “بوشناف” أنه يدعم مبادرة “باتيلي” مشيرا إلى أن فريق مجلس الأمن القومي باشر إنجاز ما تم الإتفاق عليه.

ودعا “بوشناف” الجميع إلى الانخراط في عمل وطني جماعي لإنجاز الانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة بالخصوص.