النفط يتراجع اكثر من دولار ويواصل خسائره للجلسة الثانية.

نيويورك 14 مارس 2023 م ( وال ) – انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار اليوم، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية إذ أدى انهيار بنك سيليكون فالي إلى هزة في أسواق الأسهم وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتًا، أو 1.1 بالمئة، إلى 79.90 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتًا، أو 1.1 بالمئة، إلى 73.93 دولار للبرميل.

وهبط برنت أمس إلى أدنى مستوياته منذ مطلع يناير بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر.

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