ليبيا نيوز

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سيول 14 مارس 2023 (وال) – أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي اليوم الثلاثاء بعد يوم من بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية دورية.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) تأكيد هيئة الأركان المشتركة الإطلاق ، دون أن تقدم على الفور تفاصيل أخرى .

وجاء الإطلاق الأخير بعد أن أطلقت كوريا الشمالية  “صاروخي كروز استراتيجيين” من غواصة يوم الأحد وأجرت تدريبات بالذخيرة الحية قبل ثلاثة أيام.

.. ( وال ) ..

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وكالة الانباء الليبية وال

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