المنفي يُوقّع على البيان الختامي لقمة الدول الأعضاء بلجنة حوض بحيرة تشاد.

طرابلس | 13 مارس 2023 م

( وال ) – وقّع رئيس المجلس الرئاسي” محمد المنفي” على البيان الختامي للدورة العادية السادسة عشر لرؤساء الدول الأعضاء بلجنة حوض بحيرة تشاد، خلال مراسم جرت في العاصمة طرابلس أمس الاثنين .

بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي حضر مراسم التوقيع على البيان الختامي للقمة كل من الأمين العام لهيئة حوض بحيرة تشاد مامان نوحو، ومساعده إيمانويل ستانلي، وسفراء النيجر وتشاد لدى ليبيا، وعن الجانب الليبي نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الزراعة المكلف، ورئيس الأركان العامة، ورئيس جهاز المخابرات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن البيان الختامي للدورة السادسة عشر لرؤساء الدولة الأعضاء بلجنة حوض بحيرة تشاد «تضمّن قرارات تتعلق بالأمن والدفاع والبيئة والتنمية والموارد المائية».

يشار إلى أن هيئة الدول الأعضاء لحوض بحيرة تشاد تعمل وفق استراتيجيات في مجال الأمن والبيئة وتعزيز مشاركة الموارد المائية في المنطقة وأفريقيا عموماً. وللهيئة مجلس للمفوضين، تمثل فيه ليبيا بعدد اثنين هما وزير الزراعة مفوض أول، ووزير الموارد المائية مفوض ثانٍ، بالإضافة لعددٍ من المجالس الوزارية مثل مجالس وزراء الدفاع.

وتأسست هيئة حوض بحيرة تشاد في العام 1962، وانضمت ليبيا إلى الهيئة رسمياً في العام 2008 وشاركت منذ العام 2005 كمراقب، وتضم الهيئة ستة دول هي: تشاد وليبيا وإفريقيا الوسطى والكاميرون ونيجيريا والنيجر.

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