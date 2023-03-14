الكويت 14 مارس 2023 (وال) اُنتخب الأستاذ الدكتور الليبي جبريل هويدي رئيساً للمجلس العلمي للأشعة والتصوير الطبي بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية في الانتخابات التي أقيمت في الأردن.

شارك في التصويت أكثر من 56 استشاري من كافة الدول العربية، وقد منحت الثقة للأستاذ الدكتور جبريل هويدي بتكليفه رئيس المجلس العلمي للأشعة والتصوير الطبي بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية لمدة أربعة سنوات.

ويُعد المجلس العربي للاختصاصات الصحية مؤسسة طبية غير ربحية تأسست عام 1987م في دولة الكويت بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية.

ونال الأستاذ الدكتور جبريل هويدي درجة الدكتوراه، من كلية الطب جامعة وارسو 1998 ثم عين أخصائي أول بمركز بنغازي للأشعة التشخيصية.

وفي عام 1999 عين عضواً لهيئة التدريس بقسم الأشعة بكلية الطب جامعة بنغازي وفي عام 2005 كلف رئيساً لقسم الأشعة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث كما تم تكليفه في عام 2016 منسقاً لأعمال المجلس العربي بمكتب المنطقة الشرقية في ليبيا.

بالإضافة إلى ترشحه عضواً بالمجلس الليبي للأشعة ومقرراً للجنة البحوث ليتولى عام 2019 رئاسة قسم الأشعة بكلية الطب جامعة بنغازي كما تولي منصب رئيس الجمعية العمومية لجمعية الاشعة الليبية ونائب رئيس المجلس الليبي للأشعة وعلى الصعيد العربي فهو عضو مؤسس للجمعية العربية للأشعة التداخلية وعضوا لاتحاد جمعيات الأشعة العربية. (وال ـ الكويت) أ ف

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