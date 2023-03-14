وفد النواب يُشارك في لقاء عمل لبناء القدرات حول حوكمة وإدارة هجرة اليد العاملة بجنوب أفريقيا

طرابلس 14 مارس 2023 (وال)- شارك وفدًا من مجلس النواب اليوم الثلاثاء، في لقاء عمل لبناء القدرات حول حوكمة وإدارة هجرة اليد العاملة لأعضاء البرلمان الإفريقي، على هامش اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي المنعقدة خلال الفترة ما بين 06 – 17 مارس الجاري بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند في جنوب إفريقيا.

وذكر مجلس النواب عبر صفحته بفيسبوك أن لقاء العمل تناول العديد من المواضيع على رأسها حالة حوكمة الهجرة في إفريقيا وتبادل المعلومات حول حالة الهجرة من قبل أعضاء البرلمان الإفريقي وقانون الهجرة الدولي والإقليمي وعلاقته بالقوانين الوطنية، وكيفية تعزيز وضع السياسات لتكون أكثر استجابة للنوع الاجتماعي وأكثر شمولا لوجهات نظر المواطنين على الصعيدين الوطني والإقليمي.

يُشارا إلى أن أعمال هذا اللقاء ستستمر لمدة يومين متتاليين ابتداء من 14 إلى 15 مارس الجاري، بمشاركة أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان الإفريقي صالح قلمة، وسالم قنان، عبد القادر يحي، وأسماء الخوجة. (وال)

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