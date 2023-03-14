رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يبحث مع نظيره الأردني التطورات السياسية في ليبيا

عمان 14 مارس 2023 (وال)- بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، آخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع نظيره الأردني بالعاصمة الأردنية عمان، والتي وصل لها صالح في وقت سابق من صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن رئيس مجلس النواب الأردني أكد دعم بلاده للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، يُعيد الأمن والاستقرار، ويسهم في بناء المؤسسات، ويحقق تطلعات الليبيين ويحفظ مقدراتهم وأمنهم واستقرارهم.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الخلايلة، والنائب الثاني الدكتور نصار الحيصة، ومساعدا رئيس المجلس ذياب المساعيد، والدكتور وائل رزوق، والنائبان اندريه حواري وأسماء الرواحنة، والوفد الليبي المرافق لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (وال)

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