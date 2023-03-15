المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراته يعلن عن الاستمرار في قبول ملفات مرضى الأورام .

طرابلس 14 مارس 2023م ( وال )- اعلنت اللجنة الطبية الفرعية بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراته لجهاز دعم و تطوير الخدمات العلاجية عن الاستمرار في قبول ملفات مرضى الأورام .

وأوصت اللجنة بضرورة احضار صورة من بطاقة متابعة المريض ، وتقرير طبي حديث وموضح به الخطة العلاجية من أحد أخصائي الأورام يفيد بعدم توفر إمكانية العلاج ، بالاضافة إلى صورة من الرقم الوطني وجواز السفر .

وحددت اللجنة تسليم المستندات المطلوبة كل يوم خميس أسبوعياً من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً وذلك بمقر اللجنة الفرعية بمبنى زراعة النخاع بالمعهد القومي لعلاج الأورام .

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