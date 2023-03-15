ليبيا نيوز

إحتفالية لإحياء اليوم العالمي للرياضيات بمسرح الكلية التربية بمدينة غريان .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غريان 15 مارس 2023 ( وال ) – نظم قسم الرياضيات بكلية التربية بجامعة غريان ، أمس الثلاثاء إحتفالية إحياء اليوم العالمي للرياضيات بمسرح الكلية التربية تحت شعار ( الرياضيات للجميع ) .

   وتم خلال الاحتفالية تقديم عرض تقديمي عن النسبة الذهبية قدمته الطالبة ” وصال غرودة ” ، وعرض تقديمي عن برنامج الحساب الذهني قدمه وكيل أكاديمية الحساب الذهني بالمنطقة الجنوبية ومنطقة طرابلس ونائب رئيس الوكالة العامة في ليبيا الاستاذ ” مؤمن محمد مؤمن ” وشاركه العرض وكيل المنطقة الشرقية أ. مختار محمد مختار وسط تفاعل كبير من الجمهور .  

   وقدمت خلال الاحتفالية بعض النشاطات الرياضية ، واللوحات والوسائل التوضيحية في الرياضيات بالاضافة إلى تكريم المشاركين والمساهمين في انجاح هذا العمل .  

   …(وال غريان)…

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وكالة الأنباء الليبية

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