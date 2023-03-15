النقابة العامة للمعلمين تستنكر ما تعرض له مدراء المؤسسات التعليمية ببلدية سرت نتيجة لمطالبتهم بتسوية اوضاعهم الوظيفية والمالية.

طرابلس 15 مارس 2023 م ( وال ) – استنكرت النقابة العامة للمعلمين ما تعرض له مدراء المؤسسات التعليمية ببلدية سرت من اعتقال غير قانوني نتيجة للوقفة الاحتجاجية التي قام بها معلمي المؤسسات التعليمية بالبلدية مطالبين فيها بتسوية اوضاعهم الوظيفية والمالية والافراج عن مرتبات بعضهم.

ووصفت النقابة في بيان تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه ما تعرض له معلمي هذه المؤسسات التعليمية بانه تعسفا في استخدام السلطات، مؤكدة إنه بحسب النظام الاساسي المعتمد من مجلس النواب فإنه لايتم استدعاء اي معلم او عامل بقطاع التربية والتعليم الا بعد اخطار النقابة التابع لها ببلديته ، الامر الذي نراه مخالفا للتشريعات النافدة ودون لحترام لما يمثله المعلم وحقه ومطالبته بحقوقه المشروعة حسب البيان .

وأعربت النقابة في بيانها عن أملها في تدخل رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم بشكل عاجل لحل هذه الاشكالية ومنع الامر من انزلاقه لمنحنى خطير قد يتسبب في زعزعة الامن والسلم الاجتماعي داخل البلدية نتيجة للتصرفات التى وصفتها بالغير مسؤولة والغير مدروسة من بعض الجهات الامنية والمخالفة للقانون والنظم واللوائح المعمول بها وبم يخدم الصالح العام .

وجددت النقابة في ختام بيانها وقوفها مع معلمي ومعلمات بلدية سرت للحصول على حقوقهم التي كفلها لهم القانون ، مؤكدة بانها ستستمر في متابعتها لهذا الامر وايصال صوتهم لكافة الجهات المعنية بتلبية حقوقهم المتعثرةحسب قولها .

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