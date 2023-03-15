الشلوي رئيساً لمجلس طب الطوارئ بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية

بنغازي 15 مارس 2023 (وال) _ اُنتخب الدكتور الليبي عبد الباسط الشلوي، رئيساً للمجلس العلمي طب الطوارئ بالمجلس العربي، للاختصاصات الصحية في الانتخابات التي أقيمت في الأردن.

مُنحت الثقة للدكتور بعد انتخابات شارك فيها أكثر من 58 بروفسور من كافة الدول العربية، انتهت بتكليفه لمدة أربعة سنوات.

المجلس العربي للاختصاصات الصحية هو هيئة علمية مهنية عربية، أسست من قبل مجلس وزراء الصحة العرب، تحت مظلة جامعة الدول العربية، وله شخصية اعتبارية.

الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الباسط الشلوي هو أستاذ جراحة (بروفيسور) بكلية الطب البشرى درنة، وحاليًا هو يشغل مدير مركز طب وعلاج الأورام درنة، وهو زميل للكلية الملكية البريطانية الإيرلندية للجراحين 1999-2001م .

و يحمل شهادة الدكتوراه في طب الطوارئ من جامعة بارى- ایطالیا 2001م، و يحمل الدكتوراه (البورد الليبي) في الجراحة طرابلس -لیبیا 2001م، وشهادة ما بعد الدكتوراة في جراحة المناظير /جامعة فوجیا – إیطالیا 2004م.

كما يحمل ماجستير إدارة المستشفيات جامعة أكسفورد- بریطانیا 2012م، وهو أستاذ الجراحة والطوارئ بكليات الطب اللیبیة لمدة 20 سنة، و أستاذ ممتحن معتمد لشهادة ماجستير الجراحة والطوارئ كلیة الطب -جامعة بنغازي، و أستاذ ممتحن معتمد لشهادة الزمالة اللیبیة (الدكتوراه) الجراحة والطوارئ، و أستاذ ممتحن معتمد لشهادة الزمالة العربية (الدكتوراه) للراحة.

و هو عضو المجلس العلمي لتخصص الجراحة بمجلس التخصصات الصحية الليبي، و يشغل عضو مجلس إدارة جمعية الجراحين و رئيس هيئة التحرير مجلة جمعية الجراحين، ومحكم بحوث مجلات طبية محلية وعالمية، وله ما يقرب من (40) بحث منشور في أعداد المجلات الطبية اللیبیة، وما يزيد عن (32) بحث منشور في مجلات طبية عالمية.

وله العديد من المشاركات في مؤتمرات الجراحة وطب الطوارئ وجراحة المناظير وجراحة الأورام. (وال _ بنغازي) أ ف

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