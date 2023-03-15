الدولار يجد الدعم مع هدوء المخاوف من أزمة مصرفية.

سنغافورة 15 مارس 2023 م ( وال ) – حققت الأسواق الأسيوية دعمًا للدولار اليوم، وقلص المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد انحسار المخاوف من وقوع أزمة مصرفية وصدور بيانات أظهرت أن التضخم ما زال مرتفعا.

وانحسرت موجة بيع الدولار التي استمرت على مدى جلستين لترتفع العملة الأمريكية نحو 0.2 بالمئة أمام كل من اليورو والين مسجلة 132.52 ين و1.0729 دولار أمام العملة الأوروبية الموحدة.

واستقر الإسترليني، الذي زاد حوالي واحد بالمئة خلال الأسبوع، عند 1.2149 دولار.

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