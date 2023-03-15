المنفي يستلم نتائج حوارات مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني لأكثر من (500) ليبي

طرابلس 15 مارس 2023 (وال)- تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، نتائج الحوارات التي يسرتها مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين لأكثر من ( 500 ) ليبي مُشارك من شرائح مجتمعية مختلفة.

جاء ذلك خلال استقباله للمجموعة، المتكونة من سفير مملكة هولندا لدى ليبيا دولف هوخيونينق، ومدى إدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون بالبعثة الأممية لدى ليبيا السيدة سوكي ناقرا.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس أن المنفي أكد خلال اللقاء أن المجلس الرئاسي يولي مسألة تعزيز حالة حقوق الإنسان في ليبيا أهمية قصوى ويرحب بجهود مجموعة العمل التي يجب أن تكون مكملة للجهود الوطنية، ومبنية على أسس المشاركة والشمول.

وأضاف المكتب أن السفير الهولندي والسيدة مديرة إدارة حقوق الإنسان بالبعثة ثمنًا، جهود المجلس الرئاسي في سبيل إنجاز المصالحة الوطنية التي انطلقت من خلال انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، كما خص الرئيس بالشكر على جهوده الشخصية لإطلاق عدد من المسجونين خلال الفترة الماضية. (وال)

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