وكالة الطاقة الذرية تكشف فقدان كميات من اليورانيوم في ليبيا

فيينا 15 مارس 2023 (وال)- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء، إن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا.

وقال المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي – في بيان – إن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش يوم الثلاثاء إن “10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت ليبيا قد أعلنت أنها مخزنة في الموقع ليست موجودة فيه”، بحسب وكالة أنباء رويترز. (وال)

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