( الحويج ) يؤكد على أهمية جودة منتجات زيت الزيتون ، مما يتيح الفرصة إلى التصدير .

طرابلس 15 مارس 2023م ( وال )- كرم وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” الفائزين بالجائزة الوطنية لأجود زيت زيتون في ليبيا التي نظمها البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة تحت شعار ( زيتنا خير وبركة ) .

وشجع ” الحويج ” خلال حفل التكريم امس على زراعة شجرة الزيتون لما لها من اهمية ، وخاصة أن ليبيا تحتاج إلى تطوير مزارع الزيتون لدورها الكبير في انعاش الاقتصاد الوطني ، مؤكداً على أهمية جودة منتجات زيت الزيتون ، مما يتيح الفرصة إلى التصدير بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات الليبي والمشاركة بالمعارض الدولية .

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