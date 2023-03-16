ليبيا نيوز

( الحويج ) يؤكد على أهمية جودة منتجات زيت الزيتون ، مما يتيح الفرصة إلى التصدير .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 15 مارس 2023م ( وال )- كرم وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ”  الفائزين بالجائزة الوطنية لأجود زيت زيتون في ليبيا التي نظمها البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة تحت شعار ( زيتنا خير وبركة ) .

      وشجع ” الحويج ” خلال حفل التكريم امس على  زراعة شجرة الزيتون لما لها من اهمية ، وخاصة أن ليبيا تحتاج إلى تطوير مزارع الزيتون لدورها الكبير في انعاش الاقتصاد الوطني ، مؤكداً على أهمية جودة منتجات زيت الزيتون ، مما يتيح الفرصة إلى التصدير بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات الليبي والمشاركة بالمعارض الدولية  .

   …( وال )…

    

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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