احتفالية عرض التصاميم المعمارية الأولية لمشروع المدينة الذكية للاتصالات والمعلوماتية.

طرابلس 15 مارس 2023 (وال)- اقامت شركة البنية للاستثمارات والخدمات اليوم الأربعاء بأرض المعارض بطرابلس احتفالية عرض التصاميم المعمارية الأولية لمشروع المدينة الذكية للاتصالات و المعلوماتية.

وتضمن المعرض عرض لنماذج مقترحة لتصاميم مبدئية مقدمة من عدد من الشركات المشاركة في العطاء لعرضها على لجنة تحكيم لتقييمها واختيار أفضل مقترح لكل من مشاريع مدينتي طرابلس وبنغازي للدخول في مرحلة التنفيذ.

ويأتي هذا المعرض في إطار رؤية الحكومة للتحول الرقمي للدولة ومواكبة ما توصل اليه العالم في مجال الاتصال وتقنية المعلومات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وحضر فعاليات المعرض وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” ورئيس غرفة التجارة والصناعة ” محمد الرعيض” ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات القابضة “محمد بن عياد” وعدد من المهتمين بهذا الشأن.

و قال وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” في كلمة له إن مثل هذه المشاريع تعطي انعكاس إيجابي لمواكبة الاقتصاد الحديث ، اقتصاد المعرفة والذكاء الاجتماعي ليحدث نقلة نوعية في الاقتصاد بحيث يعتمد على الفكر والتطور ومواكبة المنظومة العالمية الحديثة واحداث تنوع اقتصادي في دخل البلاد.

ومن جهته أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات القابضة “محمد بن عياد” ان الهدف من المدينة الذكية هو توطين مبدأ الذكاء الاصطناعي والرفع من القدرات والتقنيات والامكانيات الاقتصادية للدولة وتحقيق مبدأ التنوع الاقتصادي.