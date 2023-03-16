كوريا الشمالية تطلق من جديد صاروخا باليستيا.

سيئول 16 مارس 2023 م ( وال ) – قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية اليوم الخميس إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا طويل المدى باتجاه البحر الشرقي.

وذكرت الهيئة أنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ في الساعة 7:10 صباح اليوم، حيث حلق مسافة حوالي ألف كيلومتر وسقط في المياه بالبحر الشرقي.

وأكدت في في بيان بثته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن الجيش الكوري يحافظ على موقف الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.

وقال المكتب الرئاسي في بيان إن الرئيس الكوري أمر الجيش بإجراء التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة على نحو شامل للحفاظ على وضع الاستعداد.

وجاء إطلاق الصاروخ اليوم بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليسيتيين قصيري المدى يوم الثلاثاء الماضي من منطقة جانغ يون في إقليم هوانغهيه الجنوبي، فيما تعد هذه هي المرة السادسة التي يطلق الشمال فيها صاروخا بالستيا منذ مطلع العام.

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