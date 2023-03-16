ناسا تكشف عن بذلة فضائية جديدة لرحلات القمر.

سنغافورة 16 مارس 2023 م ( وال ) – كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) النقاب عن النموذج الأول لبذلة فضاء صممت حديثا وبالتحديد للبعثة الأولى من رواد الفضاء الذين يتوقع صعودهم إلى القمر في السنوات القليلة القادمة.



وعرضت ناسا أحدث تصميم لبذلة رحلات القمر في مركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستون الأمريكية في فعالية نُظمت لوسائل الإعلام والطلاب.

وكلفت ناسا شركة أكسيوم سبيس، بصنع بذلات رواد الفضاء المشاركين في برنامج أرتميس الذي يخلف برنامج أبولو لرحلات القمر، وستبدو البذلات الجديدة التي سيرتديها رواد فضاء بعثة أرتميس مختلفة كثيرا عن البذلات السميكة السابقة، إذ أنها تتميز بأنها عصرية وأكثر انسيابية ومرونة من تلك التي ارتداها رواد الفضاء في بعثات أبولو، وتتيح مجالا أكبر للحركة وتتنوع في الحجم.



وتعتزم ناسا ووكالة الفضاء الكندية الإعلان يوم الثالث من أبريل عن رواد الفضاء الأربعة الذين تم اختيارهم لمهمة أرتميس 2 التي ستنطلق قريبا ربما في العام المقبل، وستكون أيضا مهمة للدوران حول القمر ثم العودة إلى الأرض. وإذا نجحت تلك الرحلة فإنها ستمهد الطريق لإرسال مهمة أرتميس 3 التي سيهبط رواد الفضاء خلالها على سطح القمر وستكون أول رحلة على الإطلاق إلى قطبه الجنوبي، ومن المقرر إطلاقها في وقت لاحق من العقد الحالي.

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