الطوارئ الصحية تنفّذ برنامجًا تدريبيًا لتأهيل أطباء الإسعاف والطوارئ على تقديم الخدمات الطبية الصحية للأشخاص المتعرضين للعنف.

طرابلس 16مارس 2023( وال ) – نفّذت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الأطباء العاملين بأقسام الإسعاف والطوارئ على تقديم الخدمات الطبية الصحية للأشخاص المتعرضين للعنف والاسعافات النفسية الأولية.

وذكرت رئيس وحدة الصحة النفسية بقسم خدمات الطوارئ بإدارة الطوارئ الصحية ” أمل كنان” أن البرنامج التدريبي استهدف تأهيل خمسة وعشرون عنصرًا طبيًا داخل ست مستشفيات بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت رئيس وحدة الصحة النفسية أن البرنامج التدريبي نُفذ بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لتأهيل الأطباء داخل مستشفيات (الخضراء العام، طرابلس الجامعي، طرابلس المركزي، الرازي للأمراض النفسية والعصبية، الجلاء للنساء والولادة، أبي سليم للحوادث).

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